FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Cegereal's Board of Directors announces termination of Raphael Treguier's role as CEO​
Sections
Featured
Ireland says Brexit talks can't move on without clarity over border
The road to Brexit
Ireland says Brexit talks can't move on without clarity over border
RBS springs quarterly profit surprise on rising revenue
Banks
RBS springs quarterly profit surprise on rising revenue
Volkswagen lifts profit target as cost cuts pay off
Autos
Volkswagen lifts profit target as cost cuts pay off
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 26, 2017 / 7:17 AM / a day ago

BRIEF-Cegereal's Board of Directors announces termination of Raphael Treguier's role as CEO​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 26 (Reuters) - CEGEREAL SA

* ‍BOARD OF DIRECTORS DECIDED TO TERMINATE RAPHAËL TRÉGUIER‘S ROLE AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF CEGEREAL.​

* ‍BOARD OF DIRECTORS REVIEWED SITUATION OF COMPANY AND CONFIRMED STRATEGY TO BE PURSUED​

* ‍BOARD ASKED JÉRÔME ANSELME TO PERFORM AS OF TODAY AND ON TEMPORARY BASIS DUTIES OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER​

* CEO REMOVED ‍DUE TO DIFFERENCES IN OPINION BETWEEN BOARD AND CEO AS TO COMPANY‘S PRIORITIES IN EXECUTION OF STRATEGY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.