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BRIEF-Cellnovo says delays prohibit optimised pump from being used in second arm of study​
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#Healthcare
November 3, 2017 / 7:40 AM / a day ago

BRIEF-Cellnovo says delays prohibit optimised pump from being used in second arm of study​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 3 (Reuters) - CELLNOVO GROUP SA:

* CELLNOVO PROVIDES AN UPDATE ON ITS PARTNERSHIP WITH DIABELOOP FOR THE DEVELOPMENT OF AN ARTIFICIAL PANCREAS SOLUTION

* ‍FIRST ARM OF THIS STUDY, REPORTS VERY POSITIVE FEEDBACK FROM PATIENTS AND INVESTIGATOR SITES.​

* ‍SECOND ARM IS SCHEDULED TO START BY END OF 2017​

* TO ‍COMPLETE CLINICAL EVALUATION OF DIABELOOP-CELLNOVO SYSTEM IN ORDER TO OBTAIN CE MARKING IN 2018​

* STUDY IDENTIFIED MODIFICATIONS REQUIRED TO ADAPT PUMP TO CONSTRAINTS LINKED TO CONTINUOUS REGULATION OF INSULIN DOSE​

* TO CONTINUE PARTNERSHIP WITH DIABELOOP TO OFFER ARTIFICIAL PANCREAS SOLUTION​

* ‍NECESSARY MODIFICATIONS ARE SUBJECT TO REGULATORY PROCEDURES, WHICH HAVE RESULTED IN DELAYS​

* ‍DELAYS PROHIBIT OPTIMISED CELLNOVO PUMP FROM BEING USED IN SECOND ARM OF CLINICAL STUDY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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