FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-C&G Environmental Protection ‍Announces Term Sheet For Proposed Transaction Of New Business​
Sections
Featured
In a hospital ward in Yemen, the collapse of a nation
Special Report
Yemen
In a hospital ward in Yemen, the collapse of a nation
Beijing may be starting to win its battle against smog
China
Beijing may be starting to win its battle against smog
Photos of the week
Pictures
Photos of the week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
December 28, 2017 / 3:10 PM / a day ago

BRIEF-C&G Environmental Protection ‍Announces Term Sheet For Proposed Transaction Of New Business​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - C&G Environmental Protection Holdings Ltd :

* ‍ANNOUNCES NON-BINDING TERM SHEET IN RELATION TO PROPOSED TRANSACTION OF A NEW BUSINESS​

* ‍PURCHASE CONSIDERATION FOR TARGET COMPANIES SHALL BE BASED ON A TARGET VALUE OF AT LEAST S$400 MILLION​

* ‍TERM SHEET FOR PROPOSED TRANSACTION OF ALL OF ISSUED AND PAID-UP SHARE CAPITAL OF TARGET COMPANIES

* ‍PROPOSED TRANSACTION, IF UNDERTAKEN AND COMPLETED, IS EXPECTED TO RESULT IN A REVERSE TAKEOVER OF COMPANY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.