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BRIEF-Charter Hall Long Wale REIT Has Entered Into An Agreement To Acquire Virgin Australia's Head Office
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December 4, 2017 / 12:13 AM / a day ago

BRIEF-Charter Hall Long Wale REIT Has Entered Into An Agreement To Acquire Virgin Australia's Head Office

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Charter Hall Long Wale REIT:

* HAS ENTERED INTO AN AGREEMENT TO ACQUIRE VIRGIN AUSTRALIA‘S HEAD OFFICE IN BRISBANE FOR $90.8 MILLION​

* ‍IS CONDUCTING $94.1 MILLION FULLY UNDERWRITTEN ACCELERATED NON-RENOUNCEABLE ENTITLEMENT OFFER TO FUND DEAL

* GUIDANCE FOR FY18 OPERATING EPS WILL REMAIN UNCHANGED AT 26.4 CENTS PER UNIT‍​

* HAS UNDERTAKEN INDEPENDENT REVALUATIONS OF PROPERTIES REPRESENTING 39% OF PORTFOLIO‘S VALUE; INDICATE A $19.6 MILLION UPLIFT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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