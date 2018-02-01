FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Market Analysis
The Trump Effect
Myanmar
Environment
Sport
Entertainment
#Financials
February 1, 2018 / 2:19 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-China Education Resources Signed MoU With World Book

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - China Education Resources Inc:

* CHINA EDUCATION RESOURCES INC. SIGNED MOU WITH WORLD BOOK, INC.

* CHINA EDUCATION RESOURCES - ‍ PARTIES DISCUSSING COOPERATION OPPORTUNITIES INCLUDINGPARTNERING TOGETHER TO CREATE CUSTOM CONTENTS AROUND CO‘S PROGRAMS​

* CHINA EDUCATION RESOURCES- DISCUSSING OPPORTUNITIES LIKE DISTRIBUTION OF WORLD BOOK‘S BOOKS,DIGITAL PRODUCTS IN ENGLISH TO SCHOOLS, LIBRARIES IN CHINA​

* CHINA EDUCATION RESOURCES - ‍WORLD BOOK CAN ALSO WORK WITH CO FOR EDUCATION PROGRAMS OF NBA, FIFA, NHL, NASA, STEM, PROVIDE BOOKS, PEDAGOGICAL SUPPORT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.