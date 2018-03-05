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Financials
March 5, 2018 / 8:48 AM / a day ago

BRIEF-China Fortune Land Plans Offshore Bonds, Financing Deal, To Boost Capital Of Units

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - China Fortune Land Development Co Ltd :

* SAYS IT PLANS TO ISSUE UP TO $2.0 BILLION OFFSHORE BONDS

* SAYS IT SIGNS STRATEGIC COOPERATION AGREEMENT WITH HUBEI BANK FOR FINANCING OF 10 BILLION YUAN ($1.58 billion) BETWEEN 2018 AND 2021

* SAYS ASSET MANAGEMENT FIRM PLANS TO BOOST CAPITAL OF TWO INDIRECTLY OWNED UNITS BY A COMBINED 800 MILLION YUAN

* SAYS INDIRECTLY OWNED UNIT, WEALTH MANAGEMENT FIRM PLAN TO BOOST CONSTRUCTION DEVELOPMENT SUBSIDIARY'S CAPITAL BY 1.3 BILLION YUAN Source text in Chinese: bit.ly/2tfwDln; bit.ly/2tkrzfc; bit.ly/2Fn7Znv; bit.ly/2Fh8V9E; bit.ly/2H3ZIC3 Further company coverage: ($1 = 6.3402 Chinese yuan renminbi) (Reporting by Hong Kong newsroom)

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