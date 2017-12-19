FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-China Gold International Announces Loan Agreement And Deposit Services Agreement
Sections
Featured
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
analysis
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
Brace for a general election next year - Corbyn
uk
Brace for a general election next year - Corbyn
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
lifestyle
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bonds News
December 19, 2017 / 3:52 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-China Gold International Announces Loan Agreement And Deposit Services Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - China Gold International Resources Corp Ltd:

* CHINA GOLD INTERNATIONAL ANNOUNCES LOAN AGREEMENT AND DEPOSIT SERVICES AGREEMENT WITH RELATED PARTY

* CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES- UNDER DEAL, CO, UNITS MAY MAKE WITHDRAWALS, DEPOSITS UP TO DAILY MAXIMUM DEPOSIT BALANCE NOT EXCEEDING RMB 100 MILLION

* CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES - UNDER LOAN AGREEMENT, CHINA GOLD FINANCE AGREED TO PROVIDE TO CO UNSECURED LOAN IN AMOUNT OF RMB 350 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.