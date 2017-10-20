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BRIEF-CHINA GREEN AGRICULTURE Q4 2017 EARNINGS PER SHARE $0.10‍​
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October 20, 2017 / 11:16 AM / 4 days ago

BRIEF-CHINA GREEN AGRICULTURE Q4 2017 EARNINGS PER SHARE $0.10‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 20 (Reuters) - China Green Agriculture Inc:

* CHINA GREEN AGRICULTURE INC Q4 2017 NET SALES $83.3 MILLION VERSUS $79.0 MILLION ‍​

* CHINA GREEN AGRICULTURE INC - SEES Q1 2018 REVENUE OF $58 MILLION TO $67 MILLION​

* CHINA GREEN AGRICULTURE INC QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.10

* CHINA GREEN AGRICULTURE INC - SEES Q1 2018 ‍EPS OF $0.13 TO $0.17 BASED ON 38.5 MILLION FULLY DILUTED SHARES​

* CHINA GREEN AGRICULTURE INC - SEES FISCAL 2018 REVENUE OF $263MILLION TO $301 MILLION -SEC FILING​

* CHINA GREEN AGRICULTURE INC SEES FISCAL YEAR 2018 ‍EPS OF $0.54 TO $0.77​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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