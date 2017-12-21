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BRIEF-China Internet Nationwide Financial Services To Review Allegations Raised By Muddy Waters
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#Regulatory News - Americas
December 21, 2017 / 5:51 PM / 4 days ago

BRIEF-China Internet Nationwide Financial Services To Review Allegations Raised By Muddy Waters

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - China Internet Nationwide Financial Services Inc:

* CHINA INTERNET NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC. ANNOUNCES FORMATION OF INDEPENDENT SPECIAL COMMITTEE TO CONDUCT INDEPENDENT REVIEW AND INVESTIGATION INTO MUDDY WATERS ALLEGATIONS

* CHINA INTERNET NATIONWIDE FINANCIAL - ‍SPECIAL COMMITTEE DECIDED TO RETAIN A LAW FIRM TO CONDUCT INVESTIGATION INTO MUDDY WATERS ALLEGATIONS​

* CHINA INTERNET NATIONWIDE FINANCIAL - BOARD FORMED SPECIAL COMMITTEE TO CONDUCT REVIEW OF ALLEGATIONS RAISED IN REPORT BY MUDDY WATERS LLC DATED DEC 20 Source text for Eikon: Further company coverage:

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