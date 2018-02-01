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#Technology, Media and Telecommunications
February 1, 2018 / 9:48 AM / a day ago

BRIEF-China Mobile Says Unit And China Tower Agreed On Supplementary Provisions To Commercial Pricing Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - China Mobile Ltd:

* REFERS TO COMMERCIAL PRICING IN RELATION TO LEASE OF TELECOMMUNICATIONS TOWERS AND RELATED ASSETS FROM CHINA TOWER CORP

* PARTIES UNANIMOUSLY AGREED ON SUPPLEMENTARY PROVISIONS TO COMMERCIAL PRICING AGREEMENT

* ENTERING SUPPLEMENTARY AGREEMENT WITH CHINA TOWER TO ENABLE CO TO LOWER EXPENSES OF UTILIZING TELECOMMUNICATIONS TOWERS IN FUTURE​

* TERM OF AGREEMENT SHALL BE FIVE YEARS, EFFECTIVE FROM 1 JAN 2018 AND EXPIRING ON 31 DEC 2022

* ADJUSTED PRODUCT CATALOGUE AND PRICING SHALL BE EFFECTIVE FROM 1 JANUARY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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