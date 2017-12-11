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BRIEF-China Xiniya Fashion Enters Into Agreement With True Silver and Honest Plus
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#Consumer Products & Retail News
December 11, 2017 / 5:59 AM / a day ago

BRIEF-China Xiniya Fashion Enters Into Agreement With True Silver and Honest Plus

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - China Xiniya Fashion Ltd:

* CHINA XINIYA FASHION LIMITED ANNOUNCES ENTRANCE INTO SECURITIES PURCHASE AGREEMENT AND SHARE TRANSFER AGREEMENT

* SAYS AGREED TO PURCHASE ENTIRE SHARE CAPITAL OF TRUE SILVER FROM HONEST PLUS FOR PURCHASE PRICE OF $34.6 MILLION

* ‍AS A RESULT OF ACQUISITION AND DIVESTITURE, COMPANY‘S CORE BUSINESS WILL CHANGE FROM MEN‘S FASHION TO MICRO-LENDING​

* CHINA XINIYA FASHION - ‍ALL CURRENT DIRECTORS AND OFFICERS OF CO, EXCEPT CURRENT CFO, WILL RESIGN AND NEW DIRECTORS AND OFFICERS WILL BE APPOINTED​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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