BRIEF-Chinese Estates Holdings Posts FY Profit Attributable Of HK$3.71 Bln‍​

Feb 22 (Reuters) - Chinese Estates Holdings Ltd:
* FY PROFIT ATTRIBUTABLE HK$3.71 BILLION VERSUS HK$6.36 BLN A YEAR AGO
* DURING THE YEAR, THE GROUP ACQUIRED 857.5 MILLION SHARES OF CHINA EVERGRANDE FOR A TOTAL OF HK$13.18 BLN
* WHEN SHARE PRICE OF CHINA EVERGRANDE AT ‘SATISFACTORY’ LEVEL, CO MAY REALISE PART OF LISTED EQUITY INVESTMENTS IN CHINA EVERGRANDE
* SUBJECT TO THE BUSINESS , FINANCIAL AND CASHFLOW OF GROUP, BOARD MAY FURTHER CONSIDER DECLARATION OF DIVIDENDS Source text for Eikon: Further company coverage: