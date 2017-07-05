BRIEF-Chr. Hansen ‍Q3 EBIT ex-items EUR 81.6 mln, above expectations​

July 5 (Reuters) - CHR. HANSEN:
* OUTLOOK FOR 2016/17 HAS BEEN NARROWED TO UPPER END OF RANGE COMPARED TO ANNOUNCEMENT OF 6 APRIL 2017
* 2016/2017 ORGANIC REVENUE GROWTH: 9-10% (PREVIOUSLY 8-10%)
* Q3 REVENUE EUR 278.4 MILLION (REUTERS POLL: EUR 279 MILLION)
* Q3 EBIT EX-ITEMS EUR 81.6 MILLION (REUTERS POLL: EUR 79.4 MILLION)
* HAVE DECIDED TO DECLARE AN INTERIM DIVIDEND TOTALING EUR 100 MILLION (DKK 5.64 PER SHARE)
* INTERIM DIVIDEND WILL BE PAID OUT ON 13 JULY 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)