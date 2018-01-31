BRIEF-Cigna Increases Minimum Wage To $16 An Hour And Further Accelerates Investments In Employees And Community Health

Jan 31 (Reuters) - Cigna Corp:
* CIGNA INCREASES MINIMUM WAGE TO $16 AN HOUR AND FURTHER ACCELERATES INVESTMENTS IN EMPLOYEES AND COMMUNITY HEALTH
* CIGNA CORP - ESTABLISHING A MINIMUM WAGE ACROSS ITS U.S. EMPLOYEE BASE OF $16 AN HOUR
* CIGNA CORP - WILL ALSO PROVIDE SALARY INCREASES ABOVE $16 AN HOUR LEVEL, LARGELY TO FRONT LINE EMPLOYEES
* CIGNA CORP - “INVESTMENTS IN EMPLOYEE WAGES WILL TOTAL MORE THAN $15 MILLION”
* CIGNA CORP - ADDING $30 MILLION TO ITS 401(K) PROGRAM TO MATCH ADDITIONAL 1 PERCENT OF EMPLOYEE COMPENSATION CONTRIBUTED TO 401(K) IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: