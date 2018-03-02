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March 2, 2018 / 12:33 PM / a day ago

BRIEF-Cincinnati Bell Announces Changes To Its Board Of Directors

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Cincinnati Bell Inc:

* CINCINNATI BELL ANNOUNCES CHANGES TO ITS BOARD OF DIRECTORS

* ‍JOHN M. ZRNO WILL NOT SEEK RE-ELECTION TO BOARD OF DIRECTORS​

* SAYS CHAIRMAN OF THE BOARD PHIL COX RESIGNED

* COX WILL STEP DOWN FROM ROLE AS CHAIRMAN OF BOARD PRIOR TO 2019 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS

* ‍BOARD NOMINATED PRESIDENT AND CEO, LEIGH R. FOX, TO STAND FOR ELECTION AT 2018 ANNUAL MEETING​

* ‍ AT CLOSE OF HAWAIIAN TELCOM DEAL, CO WILL EXPAND SIZE OF BOARD TO 11 MEMBERS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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