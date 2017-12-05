BRIEF-Cineworld Group Says Proposed Acquisition Of Regal Entertainment Group

Dec 5 (Reuters) - Cineworld Group Plc:
* REACHED AGREEMENT ON TERMS OF A RECOMMENDED PROPOSAL FOR CINEWORLD TO ACQUIRE, FOR CASH, ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF REGAL
* SAYS ACQUISITION PRICE OF US$23.00 PER REGAL SHARE VALUES ENTIRE ISSUED AND TO BE ISSUED SHARE CAPITAL OF REGAL AT US$3.6 BLN
* CO‘S RETURN ON INVESTED CAPITAL ASSOCIATED WITH ACQUISITION EXPECTED TO MEET ITS COST OF CAPITAL IN FIRST FULL YEAR AFTER COMPLETION
* CO‘S BOARD EXPECTS TO BE ABLE TO MAINTAIN CO‘S EXISTING DIVIDEND POLICY AFTER COMPLETION
* SAYS EXPECTS AFTER DEAL ENLARGED GROUP WILL BE ABLE TO ACHIEVE ANNUALISED PRE-TAX COMBINATION BENEFITS OF US$100 MLN
* DEAL TO BE FUNDED BY PROCEEDS OF RIGHTS ISSUE BY CINEWORLD AND PART OF ABOUT $4.0 BLN TO BE RAISED THROUGH COMMITTED DEBT FACILITIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)