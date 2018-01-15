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BRIEF-Citigroup Says "Expanded On Efforts To Assess Pay At Citi When Comparing Women To Men, And US Minorities To Non-Minorities" - Memo‍​
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January 15, 2018 / 1:49 PM / a day ago

BRIEF-Citigroup Says "Expanded On Efforts To Assess Pay At Citi When Comparing Women To Men, And US Minorities To Non-Minorities" - Memo‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Citigroup Inc:

* CITIGROUP SAYS, IN MEMO TO STAFF, “EXPANDED ON EFFORTS TO ASSESS PAY AT CITI WHEN COMPARING WOMEN TO MEN, AND US MINORITIES TO NON-MINORITIES”‍​

* CITIGROUP SAYS FOUND THAT WOMEN ARE PAID ON AVERAGE 99% OF WHAT MEN ARE PAID, MINORITIES ARE PAID ON AVERAGE 99% OF WHAT NON-MINORITIES ARE PAID - MEMO‍​

* CITI SAYS "AS PART OF THIS YEAR’S COMPENSATION CYCLE, WE ARE MAKING APPROPRIATE INCREASES TO HELP CLOSE GAPS FOR BOTH WOMEN AND US MINORITIES" - MEMO Source text: citi.us/2DgjXPG Further company coverage:

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