BRIEF-Clas Ohlson to buy 10 pct of MatHem

Dec 8 (Reuters) - Clas Ohlson:
* CLAS OHLSON CLOSER TO THE CUSTOMER THROUGH STRATEGIC COLLABORATION WITH MATHEM.SE
* SAYS AT SAME TIME, CLAS OHLSON ACQUIRES NEWLY ISSUED SHARES CORRESPONDING TO 10 PER CENT OF MATHEM I SVERIGE AB
* SAYS CLAS OHLSON WILL OWN 10 PER CENT OF MATHEM I SVERIGE AB, MAKING CLAS OHLSON MATHEM‘S FOURTH LARGEST OWNER
* SAYS INVESTMENT AMOUNTS TO 221 MSEK AND WILL BE REPORTED IN CLAS OHLSON‘S Q3 OF 2017/18
* MATHEM.SE IS A LEADING E-COMMERCE OPERATOR AND SWEDEN‘S LARGEST ONLINE GROCERY STORE WITH DELIVERIES IN SEVERAL LARGER CITIES
* MATHEM‘S SALES AMOUNTED TO 963 MSEK IN 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Stockholm Newsroom)