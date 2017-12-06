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BRIEF-Cleantech Solutions International Enters Into Conditional Share Swap Agreement With Ever-Long Holdings Ltd To Enter Investment Management Business
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December 6, 2017 / 11:43 AM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Cleantech Solutions International Enters Into Conditional Share Swap Agreement With Ever-Long Holdings Ltd To Enter Investment Management Business

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 6 (Reuters) - Cleantech Solutions International Inc :

* CLEANTECH SOLUTIONS INTERNATIONAL ENTERS INTO CONDITIONAL SHARE SWAP AGREEMENT WITH EVER-LONG HOLDINGS LIMITED TO ENTER INVESTMENT MANAGEMENT BUSINESS

* CLEANTECH SOLUTIONS-UNIT ENTERED INTO CONDITIONAL SHARE SWAP AGREEMENT WITH EVER-LONG PARTIES TO BUY 51% INTEREST IN ISSUED SHARE CAPITAL OF BRIGHTEN

* CLEANTECH SOLUTIONS - TERMS OF DEAL STIPULATE THAT EVER-LONG PARTIES SHALL TRANSFER 51% OF BRIGHTEN‘S ISSUED SHARE CAPITAL VALUED AT $16.4 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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