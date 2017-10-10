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BRIEF-Cloetta says employees under investigation for insider trading
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#Consumer Products & Retail News
October 10, 2017 / 1:35 PM / in 9 days

BRIEF-Cloetta says employees under investigation for insider trading

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 10 (Reuters) - Cloetta AB

* CERTAIN EMPLOYEES IN CLOETTA UNDER INVESTIGATION FOR SHARE SALES

* SAYS ‍HAS BEEN INFORMED THAT SWEDISH ECONOMIC CRIME AUTHORITY HAS INITIATED AN INVESTIGATION FOR INSIDER CRIME AS A RESULT OF SHARE SALES BY CERTAIN EMPLOYEES​

* SAYS ‍INVESTIGATION RELATES TO SHARE SALES WHICH WERE EFFECTED DURING A PERIOD BEFORE CLOETTA‘S PROFIT WARNING ON 14 SEPTEMBER 2017​

* SAYS ‍CLOETTA WILL FULLY COOPERATE WITH ECONOMIC CRIME AUTHORITY IN INVESTIGATION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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