BRIEF-CM Seven Star Acquisition Appoints Additional Board Members

Feb 20 (Reuters) - CM Seven Star Acquisition Corp:
* CM SEVEN STAR ACQUISITION CORPORATION ANNOUNCES CONTINUED SUPPORT FROM CMIG THROUGH THE APPOINTMENT OF ADDITIONAL BOARD MEMBERS & CERTAIN MANAGEMENT CHANGES
* CM SEVEN STAR ACQUISITION CORP - CO‘S PREVIOUS CHAIRMAN AND CEO, BING LIN, WILL REMAIN A BOARD MEMBER
* CM SEVEN STAR ACQUISITION CORP - ANTHONY HO APPOINTED AS CHAIRMAN OF BOARD
* CM SEVEN STAR ACQUISITION CORP - SING WANG APPOINTED AS A DIRECTOR AND CEO Source text for Eikon: Further company coverage: