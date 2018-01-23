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January 23, 2018 / 9:09 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-CN Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share C$1.20

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 23 (Reuters) - Canadian National Railway Co:

* CN REPORTS Q4-2017 AND FULL-YEAR FINANCIAL RESULTS

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE C$1.20

* Q4 EARNINGS PER SHARE C$3.48

* Q4 REVENUE ROSE 2 PERCENT TO C$3.285 BILLION

* “AS ECONOMIC BACKDROP REMAINS FAVOURABLE IN NORTH AMERICA, WE EXPECT TO SEE CONTINUED VOLUME GROWTH IN 2018”

* QTRLY ‍REVENUE TON-MILES (RTMS) INCREASED BY ONE PER CENT​

* QTRLY ‍OPERATING RATIO OF 60.4 PER CENT, AN INCREASE OF 3.8 POINTS​

* CARLOADINGS FOR THE QUARTER INCREASED BY SEVEN PER CENT TO 1,461 THOUSAND

* QTRLY RTMS INCREASED BY ONE PER CENT

* CANADIAN NATIONAL RAILWAY - AIMS TO DELIVER ADJUSTED DILUTED EPS IN RANGE OF C$5.25 TO C$5.40 IN 2018 COMPARED TO ADJUSTED DILUTED EPS OF C$4.99 IN 2017

* IN 2018, CN PLANS TO INVEST APPROXIMATELY C$3.2 BILLION IN ITS CAPITAL PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage:

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