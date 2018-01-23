BRIEF-CN Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share C$1.20

Jan 23 (Reuters) - Canadian National Railway Co:
* “AS ECONOMIC BACKDROP REMAINS FAVOURABLE IN NORTH AMERICA, WE EXPECT TO SEE CONTINUED VOLUME GROWTH IN 2018”
* QTRLY REVENUE TON-MILES (RTMS) INCREASED BY ONE PER CENT
* QTRLY OPERATING RATIO OF 60.4 PER CENT, AN INCREASE OF 3.8 POINTS
* CARLOADINGS FOR THE QUARTER INCREASED BY SEVEN PER CENT TO 1,461 THOUSAND
* CANADIAN NATIONAL RAILWAY - AIMS TO DELIVER ADJUSTED DILUTED EPS IN RANGE OF C$5.25 TO C$5.40 IN 2018 COMPARED TO ADJUSTED DILUTED EPS OF C$4.99 IN 2017
* IN 2018, CN PLANS TO INVEST APPROXIMATELY C$3.2 BILLION IN ITS CAPITAL PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage: