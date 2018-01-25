BRIEF-CNH Industrial announces preliminary estimate of impact Of U.S. tax reform

Jan 25 (Reuters) - Cnh Industrial Nv:
* CNH INDUSTRIAL ANNOUNCES A PRELIMINARY ESTIMATE OF THE IMPACT OF THE U.S. TAX REFORM AND OTHER TAX MATTERS AND THE DECONSOLIDATION OF ITS VENEZUELAN OPERATIONS
* CNH INDUSTRIAL-ESTIMATES THAT ITS CONSOLIDATED NET INCOME FOR QUARTER ENDING DEC 31, 2017 WILL INCLUDE NON-CASH TAX CHARGE UP TO $125 MILLION UNDER US GAAP
* CNH INDUSTRIAL -CO ASSESSED ITS INABILITY TO CONTROL ITS VENEZUELAN OPERATIONS AND DECIDED TO DECONSOLIDATE SUCH OPERATIONS EFFECTIVE DECEMBER 31, 2017
* CNH INDUSTRIAL- WILL RECORD A NON-CASH PRE- AND AFTER-TAX CHARGE OF APPROXIMATELY $90 MILLION UNDER US GAAP DUE TO VENEZUELA Further company coverage: