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February 28, 2018 / 11:07 AM / a day ago

BRIEF-Cobra’S Puerto Rico Contract Further Increased To Approximately $945 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Mammoth Energy Services Inc:

* COBRA’S PUERTO RICO CONTRACT FURTHER INCREASED TO APPROXIMATELY $945 MILLION

* MAMMOTH ENERGY SERVICES - UNIT, COBRA ACQUISITIONS EXECUTED AMENDMENT TO CONTRACT TO ASSIST IN RESTORATION OF ELECTRIC INFRASTRUCTURE ON PUERTO RICO​

* MAMMOTH ENERGY SERVICES INC - ‍IN AMENDMENT, PRIOR CONTRACT AMOUNT OF APPROXIMATELY $445 MILLION HAS BEEN INCREASED TO APPROXIMATELY $945 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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