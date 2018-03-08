BRIEF-Codexis Q4 Non-Gaap Earnings Per Share $0.06

March 8 (Reuters) - Codexis Inc:
* CODEXIS REPORTS 2017 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.06
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.05 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* TOTAL REVENUES FOR Q4 OF 2017 INCREASED 118% TO $21.7 MILLION FROM $10.0 MILLION FOR Q4 OF 2016
* SEES 2018 PRODUCT SALES ARE EXPECTED TO BE $25 MILLION TO $28 MILLION
* SEES 2018 GROSS MARGIN ON PRODUCT SALES IS EXPECTED TO BE 45% TO 48%
* FY2018 REVENUE VIEW $68.6 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 REVENUE VIEW $23.0 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: