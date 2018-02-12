FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Reuters Investigates
Winter Olympics
Markets
Environment
Entertainment
The Wider Image
Financials
February 12, 2018 / 6:39 PM / a day ago

BRIEF-Coface Doubles its FY Net Income To 83.2 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - COFACE SA:

* REG-COFACE SA : COFACE DOUBLES NET INCOME TO €83.2M, AND ACTIVATES THE CAPITAL OPTIMISATION LEVER PROVIDED FOR IN ITS FIT TO WIN PLAN

* NET LOSS RATIO IMPROVED TO 41.8% IN Q4-2017

* FY CONSOLIDATED REVENUES EUR 1.36 BILLION VERSUS EUR 1.41 BILLION YEAR AGO

* HAS ALREADY ACHIEVED €19M COST SAVINGS, MAINTAINS ITS OBJECTIVE OF €30MILLION SAVINGS IN 2018‍​

* INTENDS TO INVEST €19M IN LONG-TERM VALUE CREATION

* MAINTAINS ITS OBJECTIVE TO DELIVER A NET COMBINED RATIO OF AROUND 83% THROUGH THE CYCLE

* FY OPERATING INCOME EUR 154.4 MILLION VERSUS EUR 114.4 MILLION YEAR AGO

* FY COMBINED RATIO NET OF REINSURANCE 86.7 PERCENT VERSUS 97.4 PERCENT PUBLISHED YEAR AGO

* PROPOSED DIVIDEND: 0.34 € PER SHARE (I.E. C.64% OF EARNINGS PER SHARE) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.