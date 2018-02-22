BRIEF-Colas FY Consolidated Revenue Up at 11.71‍​ Billion Euros

Feb 22 (Reuters) - COLAS SA:
* FY CONSOLIDATED REVENUE EUR 11.71 BILLION VERSUS EUR 11.0 BILLION YEAR AGO
* FY CURRENT OPERATING INCOME: €362 M (-€24 M)
* FY OPERATING INCOME EUR 357 MILLION VERSUS EUR 324 MILLION YEAR AGO
* FY NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO THE GROUP: €328 M (-€27 M)
* SEES , REVENUE IN 2018 IS EXPECTED TO BE SIGNIFICANTLY HIGHER THAN IN 2017,
* EXPECTS 2018 CURRENT OPERATING PROFIT MARGIN IS EXPECTED TO IMPROVE Source text : bit.ly/2EKA60i Further company coverage: (Gdynia Newsroom)