FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Collegium To License Rights To Commercialize Nucynta Franchise
Sections
Featured
Facebook rolls out messenger app for kids under 13
Technology
Facebook rolls out messenger app for kids under 13
England lose openers after steady start to Adelaide chase
Sport
England lose openers after steady start to Adelaide chase
The battle against Islamic State
wider image
The battle against Islamic State
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Mergers & Acquisitons - Americas
December 4, 2017 / 9:49 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Collegium To License Rights To Commercialize Nucynta Franchise

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Collegium Pharmaceutical Inc:

* COLLEGIUM TO LICENSE RIGHTS TO COMMERCIALIZE NUCYNTA FRANCHISE

* COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC - DEAL IS IMMEDIATELY ACCRETIVE

* COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC - ENTERED INTO A DEFINITIVE COMMERCIALIZATION AGREEMENT WITH DEPOMED

* COLLEGIUM PHARMACEUTICAL - FOR FIRST FOUR YEARS OF AGREEMENT, COLLEGIUM WILL PAY A MINIMUM ANNUAL LICENSE FEE OF $135.0 MILLION PAID QUARTERLY IN ARREARS

* COLLEGIUM PHARMACEUTICAL - FOR FIRST FOUR YEARS OF AGREEMENT, COLLEGIUM WILL ALSO PAY DOUBLE-DIGIT ROYALTIES ON NET SALES ABOVE $233.0 MILLION PER YEAR

* COLLEGIUM PHARMACEUTICAL - AFTER 12 MONTHS, CO MAY TERMINATE AGREEMENT WITH TWELVE MONTHS’ NOTICE AND PAYMENT OF A $25.0 MILLION TERMINATION FEE

* COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC - AFTER FOUR YEARS OF AGREEMENT, COLLEGIUM WILL PAY DOUBLE-DIGIT ROYALTIES ON ALL NET SALES

* COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC - TRANSACTION HAS BEEN APPROVED BY COLLEGIUM‘S AND DEPOMED‘S BOARD OF DIRECTORS

* COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC - EXPECTS TO SUPPORT NUCYNTA FRANCHISE WITH ITS EXISTING RETAIL AND HOSPITAL FIELD FORCES

* COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC - WILL RECEIVE AN EXCLUSIVE SUBLICENSE TO COMMERCIALIZE NUCYNTA AND NUCYNTA ER IN UNITED STATES Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.