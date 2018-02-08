BRIEF-Columbia Sportswear Co Reports Q4 Loss Per Share $0.10

Feb 8 (Reuters) - Columbia Sportswear Co:
* MPANY REPORTS FOURTH QUARTER, FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND 2018 FINANCIAL OUTLOOK
* SEES Q4 2017 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.31 EXCLUDING ITEMS
* SEES FY 2017 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.98 EXCLUDING ITEMS
* COLUMBIA SPORTSWEAR - Q4 NON-GAAP FINANCIAL MEASURES EXCLUDE TCJA RELATED INCOME TAX EXPENSE OF $95.6 MILLION, OR $1.36/DILUTED EARNINGS PER SHARE
* COLUMBIA SPORTSWEAR - CONSOLIDATED INVENTORIES DECREASED 6 PERCENT TO $457.9 MILLION AT DEC 31, 2017 VERSUS $488.0 MILLION AT DEC 31, 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: