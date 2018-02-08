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February 8, 2018 / 11:46 PM / Updated a day ago

BRIEF-Columbia Sportswear Reports Q4 Loss Per Share $0.10

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Columbia Sportswear Co:

* REPORTS Q4 2017 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.31 EXCLUDING ITEMS

* REPORTS FY 2017 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.98 EXCLUDING ITEMS

* MPANY REPORTS FOURTH QUARTER, FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND 2018 FINANCIAL OUTLOOK

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.31

* Q4 LOSS PER SHARE $0.10

* Q4 SALES ROSE 8 PERCENT TO $776 MILLION

* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $3.17 TO $3.27

* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $2.88 TO $2.98

* SEES FY 2018 REVENUE UP 5.5 TO 7.5 PERCENT

* COLUMBIA SPORTSWEAR - Q4 NON-GAAP FINANCIAL MEASURES EXCLUDE TCJA RELATED INCOME TAX EXPENSE OF $95.6 MILLION, OR $1.36/DILUTED EARNINGS PER SHARE

* COLUMBIA SPORTSWEAR - CONSOLIDATED INVENTORIES DECREASED 6 PERCENT TO $457.9 MILLION AT DEC 31, 2017 VERSUS $488.0 MILLION AT DEC 31, 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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