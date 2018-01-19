FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
The Trump Effect
Markets
Breakingviews
Reuters Backstory
Technology
Science
Arts
January 19, 2018 / 1:06 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Columbus Strengthens Board Of Directors And Realigns Management Team

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - Columbus Gold Corp:

* COLUMBUS STRENGTHENS BOARD OF DIRECTORS AND REALIGNS MANAGEMENT TEAM

* COLUMBUS GOLD CORP - ‍ROBERT GIUSTRA HAS RESIGNED AS CEO AND WILL CONTINUE IN HIS ROLE AS CHAIRMAN​

* COLUMBUS GOLD CORP - ANDREW YAU CONTINUES IN HIS ROLE AS CHIEF FINANCIAL OFFICER

* COLUMBUS GOLD CORP - ‍ROCK LEFRANÇOIS HAS BEEN PROMOTED TO PRESIDENT AND WILL HOLD TITLES OF PRESIDENT & COO​

* COLUMBUS GOLD - ‍ MADE CHANGES TO BOARD FROM RECENT DECISION OF MONTAGNE D‘OR JOINT-VENTURE TO PROCEED WITH CONSTRUCTION OF MONTAGNE D‘OR GOLD DEPOSIT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.