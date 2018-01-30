FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Market Analysis
The Trump Effect
Reuters Investigates
Environment
Sport
Entertainment
#Financials
January 30, 2018 / 6:35 AM / 2 days ago

BRIEF-Comdirect Bank 2017 Pre-Tax Profit Down At EUR 94.9 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Comdirect Bank AG:

* 2017 PRE-TAX PROFIT: EUR94.9M

* DIVIDEND TO BE PROPOSED AT ANNUAL GENERAL MEETING IS 25 CENTS PER SHARE, AS IN PREVIOUS YEAR.

* FY ‍GROUP‘S TOTAL EARNINGS STOOD AT EUR379.4M (PREVIOUS YEAR: EUR381.6M)​

* ‍FY NET COMMISSION INCOME AT EUR 251.9M EXCEEDED PREVIOUS YEAR‘S FIGURE OF EUR 215.4M BY 17%.​

* FY DECLINE IN NET INTEREST INCOME AFTER PROVISIONS FOR POSSIBLE LOAN LOSSES OF 20% TO EUR95.6M

* FY AFTER TAX PROFIT EUR 71.5 MILLION VERSUS EUR 92.5 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.