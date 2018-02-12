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February 12, 2018 / 9:20 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Commercial Vehicle Group Announces Impact Of Tax Cuts And Jobs Act Of 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Commercial Vehicle Group Inc:

* COMMERCIAL VEHICLE GROUP ANNOUNCES IMPACT OF TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017

* COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC - ‍PRELIMINARY ASSESSMENT OF IMPACT OF NEW TAX LEGISLATION IS A NEGATIVE IMPACT IN Q4 2017​

* COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC - ‍EXPECTED POSITIVE IMPACT ON COMPANY‘S FUTURE AFTER-TAX EARNINGS AFTER Q4 2017 FROM NEW TAX ACT​

* COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC - ‍BELIEVE NEW TAX LEGISLATION WILL RESULT IN A CHARGE IN Q4 2017 OF APPROXIMATELY $11 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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