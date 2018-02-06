BRIEF-Commonwealth Bank Of Australia Says HY Cash NPAT Down 1.9 Percent

Feb 7 (Reuters) - Commonwealth Bank Of Australia:
* “MARKET VOLATILITY REMAINS A RISK GIVEN ONGOING GLOBAL UNCERTAINTY AS TO PACE AND EXTENT OF RATE RISES”
* HY GROUP’S NET INTEREST MARGIN UP 6 BASIS POINTS TO 2.16%
* HAS PROVIDED FOR CIVIL PENALTY OF $375 MILLION; BELIEVES IT TO BE RELIABLE ESTIMATE OF PENALTY THAT COURT MAY IMPOSE
* $200 MILLION EXPENSE PROVISION WAS TAKEN FOR EXPECTED COSTS FROM KNOWN REGULATORY, COMPLIANCE & REMEDIATION PROGRAM COSTS Source text for Eikon: Further company coverage: