FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Singapore Airshow
The Trump Effect
Germany
Technology
Environment
Sport
Entertainment
#Financials
February 6, 2018 / 8:47 PM / Updated a day ago

BRIEF-Commonwealth Bank Of Australia Says HY Cash NPAT Down 1.9 Percent

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Commonwealth Bank Of Australia:

* HY CASH NPAT $4,735MLN DOWN 1.9 PERCENT

* HY STATUTORY NPAT $4,895M, UP 1.2%

* “MARKET VOLATILITY REMAINS A RISK GIVEN ONGOING GLOBAL UNCERTAINTY AS TO PACE AND EXTENT OF RATE RISES”

* HY GROUP’S NET INTEREST MARGIN UP 6 BASIS POINTS TO 2.16%

* INTERIM DIVIDEND 200 CENTS PER SHARE

* HAS PROVIDED FOR CIVIL PENALTY OF $375 MILLION; BELIEVES IT TO BE RELIABLE ESTIMATE OF PENALTY THAT COURT MAY IMPOSE

* $200 MILLION EXPENSE PROVISION WAS TAKEN FOR EXPECTED COSTS FROM KNOWN REGULATORY, COMPLIANCE & REMEDIATION PROGRAM COSTS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.