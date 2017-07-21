FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
15 days ago
BRIEF-Compagnie Plastic Omnium H1 net income group share rises to 210.3‍​ million euros
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
Special customs union a way to break Brexit logjam?
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
July 21, 2017 / 5:25 AM / 15 days ago

BRIEF-Compagnie Plastic Omnium H1 net income group share rises to 210.3‍​ million euros

Reuters Staff

1 Min Read

July 21 (Reuters) - COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SA:

* H1 CONSOLIDATED REVENUE EUR 3.45 BILLION VERSUS EUR 2.66 BILLION YEAR AGO

* H1 ECONOMIC REVENUE EUR ‍​4.06 BILLION VERSUS EUR 3.18 BILLION YEAR AGO

* H1 EBITDA EUR ‍​468.6 MILLION VERSUS EUR 383.3 MILLION YEAR AGO

* H1 NET INCOME GROUP SHARE EUR 210.3‍​ MILLION VERSUS EUR 155.3 MILLION YEAR AGO

* SAYS ECONOMIC REVENUE TO EXCEED EUR 10 BILLION BY 2021-CEO

* FY 2017 AUTOMOBILE PRODUCTION IS EXPECTED TO RISE BY 1.5 TO 2 PERCENT

* EXPECTS FY ECONOMIC REVENUE TO REACH EUR 8 BILLION

* EXPECTS STRONG GROWTH IN FY RESULTS AND BALANCE SHEET STRUCTURE TO CONTINUE TO IMPROVE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.