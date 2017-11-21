BRIEF-Compass Group says FY revenue rose 15.1 pct

Nov 21 (Reuters) - COMPASS GROUP PLC:
* FY REVENUE 22.9 BILLION POUNDS VERSUS 22 BILLION POUNDS
* FY UNDERLYING OPERATING PROFIT 1,705 MILLION POUNDS VERSUS 1,614 MILLION POUNDS
* FY UNDERLYING OPERATING PROFIT EXPECTATIONS FOR FY2018 ARE POSITIVE, WITH GROWTH AND MARGIN IMPROVEMENT WEIGHTED TO SECOND HALF MILLION POUNDS VERSUS 1,445 MILLION POUNDS
* FY UNDERLYING OPERATING PROFIT PROPOSED ANNUAL DIVIDEND UP 5.7% MILLION POUNDS VERSUS 1,445 MILLION POUNDS Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)