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January 22, 2018 / 7:22 AM / a day ago

BRIEF-Computacenter Expects FY Adjusted Pre-Tax Results To Be Ahead Of Expectations​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - Computacenter Plc:

* ‍ADJUSTED PRE-TAX RESULTS FOR YEAR ARE ANTICIPATED TO BE AHEAD OF BOARD‘S EXPECTATIONS​

* ‍GROUP REVENUE FOR YEAR INCREASED BY £408 MILLION OR 12% IN CONSTANT CURRENCY​

* ‍FY GROUP REVENUE INCREASED BY £408 MILLION OR 12% IN CONSTANT CURRENCY, AND BY £548 MILLION OR 17% ON AN AS REPORTED BASIS​

* ‍WHILE IT IS STILL VERY EARLY IN 2018, BOARD EXPECT YEAR TO BE ONE OF STABLE PROFITABILITY​

* ‍COMPANY WILL ON JAN 23 LAUNCH A TENDER OFFER TO RETURN VALUE OF APPROXIMATELY £100 MILLION​

* ‍GROUP NET FUNDS, WHICH ARE USUALLY AT THEIR HIGHEST AT END OF FINANCIAL YEAR, WERE £191.2 MILLION​ AT END OF 2017

* WILL BE NUMBER OF ONE-OFF COSTS AND INVESTMENTS WITHIN CO IN 2018 WILL NOT REPEAT IN 2019, WILL HOLD BACK ENHANCEMENT OF PROFITABILITY IN 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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