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February 21, 2018 / 2:11 PM / a day ago

BRIEF-Comtech Announces $11.7 Mln Transceivers Order From U.S. Army

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Comtech Telecommunications Corp:

* COMTECH ANNOUNCES INITIAL $11.7 MILLION ORDER TO PROVIDE SEVERAL THOUSAND MOBILE SATELLITE TRANSCEIVERS TO SUPPORT THE U.S. ARMY’S BLUE FORCE TRACKING-2 PROGRAM

* COMTECH TELECOMMUNICATIONS - ‍DURING Q2, COMMAND AND CONTROL TECHNOLOGIES GROUP, THROUGH UNIT AWARDED INITIAL $11.7 MILLION ORDER​

* COMTECH TELECOMMUNICATIONS CORP - ‍COMTECH EXPECTS TO BEGIN SHIPMENTS DURING SECOND HALF OF ITS FISCAL 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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