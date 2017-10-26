FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Connect Group expects return to growth in 2018​
Sections
Featured
Place your bets for the Brexit rate hike
Look Ahead
Place your bets for the Brexit rate hike
Me and my robotic suit - how I stood up and walked after 21 years
Special Report
Reuters Investigates
Me and my robotic suit - how I stood up and walked after 21 years
Catalonia declares independence from Spain
Catalonia declares independence from Spain
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
October 26, 2017 / 6:21 AM / a day ago

BRIEF-Connect Group expects return to growth in 2018​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 26 (Reuters) - CONNECT GROUP PLC

* ‍FINAL DIVIDEND OF 6.7P UP 3.1 PCT, MAKING A FULL YEAR DIVIDEND OF 9.8P, UP 3.2 PCT​

* FY ‍PROFIT BEFORE TAX OF 34.2 MLNS TG VERSUS 35.2M MLN STG LAST YEAR

* TO CONCENTRATE OUR ACTIVITIES ON OPPORTUNITIES THAT WILL BEST LEVERAGE OUR CORE STRENGTH OF SPECIALIST THIRD-PARTY DISTRIBUTION​

* FY ‍REVENUE OF 1.5943 BLN STG VERSUS 1.6458 BLN STG LAST YEAR

* TWO-YEAR TRANSFORMATION PROGRAMME ENCOMPASSES COST EFFICIENCIES, NETWORK OPTIMISATION AND NEW CUSTOMER PROPOSITIONS FOR ORGANIC GROWTH​

* ‍EXPECTS RETURN TO GROWTH IN FY18​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.