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January 24, 2018 / 3:01 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Continental Holdings Says Unit To Sell 50% Of Wealth Plus

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Continental Holdings Ltd:

* APPLICATION MADE TO STOCK EXCHANGE FOR RESUMPTION OF TRADING IN SHARES OF CO ON STOCK EXCHANGE FROM 9:00 A.M. ON 25 JAN

* UNIT TO SELL 50 PCT OF ISSUED SHARES OF WEALTH PLUS AND 50 PCT OF SHAREHOLDER LOANS OWING BY WEALTH PLUS​

* CONSIDERATION FOR DEAL IS EXPECTED TO BE ABOUT HK$1,308 MILLION

* GROUP EXPECTS TO RECORD GAIN FROM DISPOSAL (BEFORE TAX AND EXPENSES) OF ABOUT HK$439 MILLION

* ‍CONSIDERATION SHALL BE SETTLED IN CASH Source text for Eikon: Further company coverage:

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