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January 9, 2018 / 10:21 AM / 2 days ago

BRIEF-Coolpad Group Updates On Development Of A Lawsuit Related To Group

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Coolpad Group Ltd:

* COOLPAD GROUP LTD - UPDATES ON DEVELOPMENT OF A LAWSUIT RELATED TO GROUP

* COOLPAD- IF UNIT MAKES UP FOR SHORTFALL OF SECURITY DEPOSIT OF RMB128.6 MILLION TO BEFORE 13 JAN BANK WILL SUBMIT APPLICATION FOR CHANGING LITIGATION CLAIMS

* COOLPAD - BANK TO SUBMIT APPLICATION FOR CHANGING LITIGATION CLAIMS AS AN APPLICATION FOR UNIT TO BEAR ONLY PRESERVATION FEE & CASE APPLICATION FEE

* COOLPAD - AFTER APPLICATION FOR CHANGING LITIGATION CLAIMS, UNIT SHALL PAY LOAN BANK LITIGATION EXPENSES OF RMB496,636 BEFORE 17 JANUARY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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