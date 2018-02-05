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#Regulatory News - Americas
February 5, 2018 / 1:55 PM / Updated a day ago

BRIEF-Corcept Therapeutics Receives Letter on saying Teva Pharmaceuticals USA Submitted An Abbreviated New Drug Application

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Corcept Therapeutics Inc:

* CORCEPT THERAPEUTICS - RECEIVED PARAGRAPH IV NOTICE LETTER ADVISING THAT TEVA PHARMACEUTICALS USA SUBMITTED AN ABBREVIATED NEW DRUG APPLICATION TO FDA

* CORCEPT THERAPEUTICS - TEVA PHARMA USA SUBMITTED ANDA SEEKING AUTHORIZATION TO MANUFACTURE, USE, SELL GENERIC VERSION OF KORLYM MIFEPRISTONE TABLETS IN U.S.

* CORCEPT THERAPEUTICS SAYS NOTICE LETTER ALLEGES THAT KORLYM PATENTS WILL NOT BE INFRINGED BY TEVA‘S PROPOSED PRODUCT - SEC FILING Source text for Eikon: Further company coverage:

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