FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Covanta Holding Corp Partners With Green Investment Group
Sections
Featured
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
analysis
Central banks, trade and bubbles threaten the status quo
Brace for a general election next year - Corbyn
uk
Brace for a general election next year - Corbyn
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
lifestyle
Chocolate makers innovate to entice health-conscious consumers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
December 18, 2017 / 11:35 AM / a day ago

BRIEF-Covanta Holding Corp Partners With Green Investment Group

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Covanta Holding Corp:

* COVANTA HOLDING CORPORATION PARTNERS WITH THE GREEN INVESTMENT GROUP TO DEVELOP, FUND AND OWN ENERGY-FROM-WASTE PROJECTS

* COVANTA HOLDING CORP - ‍ENTERED PARTNERSHIP GREEN INVESTMENT GROUP TO DEVELOP, FUND AND OWN ENERGY-FROM-WASTE PROJECTS IN IRELAND AND UK​

* COVANTA HOLDING CORP - ‍PARTNERSHIP WILL BE STRUCTURED AS A 50:50 JOINT VENTURE​

* COVANTA HOLDING CORP - ‍AS INITIAL STEP IN PARTNERSHIP, GIG WILL INVEST IN DUBLIN PROJECT, ACQUIRING 50% OWNERSHIP THROUGH JV FOR EUR 136 MILLION​

* COVANTA HOLDING CORP - ‍PURCHASE PRICE IMPLIES A TOTAL ENTERPRISE VALUE FOR DUBLIN PROJECT, INCLUDING NET PROJECT DEBT, OF APPROXIMATELY EUR 700 MILLION​

* COVANTA HOLDING CORP - ‍COVANTA EXPECTS THAT FREE CASH FLOW CONTRIBUTION FROM DUBLIN UNDER JV WILL BE $10 TO $15 MILLION ON AN ANNUALIZED BASIS​

* COVANTA HOLDING - EXPECTS ADJUSTED EBITDA CONTRIBUTION FROM DUBLIN UNDER JV WILL BE $30 TO 35 MILLION ON AN ANNUALIZED BASIS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.