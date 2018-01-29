BRIEF-Covenant Transportation Group Reports Q4 EPS $2.68

Jan 29 (Reuters) - Covenant Transportation Group Inc :
* COVENANT TRANSPORTATION GROUP ANNOUNCES FOURTH QUARTER FINANCIAL AND OPERATING RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.49 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* “FOR 2018, WE ARE FORECASTING SEQUENTIAL OPERATING INCOME IMPROVEMENT THROUGHOUT YEAR”
* EXPECT EARNINGS IMPROVEMENT FROM ESTIMATED FAVORABLE EFFECTIVE TAX RATE IMPACT FROM TAX CUTS AND JOBS ACT IN 2018
* COVENANT TRANSPORTATION GROUP - EXPECTATION OF POSITIVE YEAR-OVER-YEAR PRETAX INCOME INCLUDES HIGHER EMPLOYEE WAGES FOR EACH QUARTER OF 2018
* COVENANT TRANSPORTATION-ON NON-GAAP BASIS,EXCLUDING $40.1 MILLION REDUCTION IN INCOME TAX EXPENSE DUE TO TAX ACT,Q4 2017 EFFECTIVE INCOME TAX RATE WAS 32.7% Source text for Eikon: Further company coverage: