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December 15, 2017 / 7:15 AM / a day ago

BRIEF-CPPIB And Votorantim Energia Sign Agreements To Form Joint Venture ​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - Canada Pension Plan Investment Board -

* CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD AND VOTORANTIM ENERGIA SIGN AGREEMENTS TO FORM JOINT VENTURE TO INVEST IN BRAZILIAN POWER GENERATION SECTOR​

* CPPIB SAYS ‍JOINT VENTURE WILL ACTIVELY PURSUE POWER GENERATION INVESTMENTS AND ACQUISITIONS ACROSS BRAZIL​

* CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD- AS PART OF TRANSACTION, CO IS INITIALLY CONTRIBUTING APPROXIMATELY R$ 690 MILLION​

* CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD SAYS OVER TIME, JV EXPECTS TO INVEST MORE THAN R$3 BILLION IN OPERATIONAL, DEVELOPMENT ASSETS IN THIS SECTOR IN BRAZIL

* CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD SAYS WILL INITIALLY CONTRIBUTE R$ 690 MILLION IN EQUITY Source text for Eikon:

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