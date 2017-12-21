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BRIEF-‍Cramo Group Assesses Strategic Alternatives For Its Cramo Adapteo Business​
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December 21, 2017 / 6:10 PM / 4 days ago

BRIEF-‍Cramo Group Assesses Strategic Alternatives For Its Cramo Adapteo Business​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Cramo Oyj:

* ‍CRAMO GROUP ASSESSES STRATEGIC ALTERNATIVES FOR ITS MODULAR SPACE (CRAMO ADAPTEO) BUSINESS​

* CRAMO - ‍BOARD DECIDED TO FURTHER INVESTIGATE, INITIATE PROCESS TO ASSESS SEPARATION OF MODULAR SPACE BUSINESS DIVISION INTO ITS OWN LEGAL ENTITY​

* ASSESSMENT OF DIFFERENT STRATEGIC ALTERNATIVES WILL BE CARRIED OUT DURING 2018

* SAYS ‍ASSESSMENT OF DIFFERENT STRATEGIC ALTERNATIVES TO INCLUDES A POTENTIAL DEMERGER AND SEPARATE LISTING OF CRAMO ADAPTEO​ Source text for Eikon: Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )

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