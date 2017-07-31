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BRIEF-CRCAM Alpes Provence H1 consolidated net banking income up at 237.0 million euros
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July 31, 2017 / 3:12 PM / 6 days ago

BRIEF-CRCAM Alpes Provence H1 consolidated net banking income up at 237.0 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

July 31 (Reuters) - CRCAM ALPES PROVENCE:

* H1 CONSOLIDATED NET BANKING INCOME EUR 237.0 MILLION VERSUS EUR 204.1 MILLION YEAR AGO

* H1 CONSOLIDATED NET PROFIT EUR 76.1 MILLION VERSUS EUR 56.6 MILLION YEAR AGO

* H1 CONSOLIDATED GROSS OPERATING INCOME EUR 109.1 MILLION VERSUS EUR 80.5 MILLION YEAR AGO

* BASEL 3 LIQUIDITY RATIO AT JUNE 30, 2017 STANDS AT 108.9 PERCENT

* H1 COST OF RISK AT 12.5 MILLION EUR VERSUS 12.4 MILLION EUR YEAR AGO

* BASEL 3 SOLVENCY RATIO AT 16.36 PERCENT AS OF MARCH 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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