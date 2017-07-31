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6 days ago
BRIEF-CRCAM Atlantique Vendee H1 net banking income down at 230.0 million euros
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July 31, 2017 / 4:42 PM / 6 days ago

BRIEF-CRCAM Atlantique Vendee H1 net banking income down at 230.0 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

July 31 (Reuters) - CRCAM ATLANTIQUE VENDEE SC:

* H1 NET BANKING INCOME EUR 230.0 MILLION VERSUS EUR 242.5 MILLION YEAR AGO

* H1 CONS. NET INCOME GROUP SHARE EUR 73.3 MILLION VERSUS EUR 85.0 MILLION YEAR AGO

* COST OF RISK AT JUNE 30, 2017 EUR -9.1 MILLION VERSUS EUR -7.6 MILLION YEAR AGO

* BASEL 3 LIQUIDITY RATIO OF 103.1 PERCENT AT JUNE 30, 2017

* AS OF MARCH 31, 2017, REGIONAL FUND HAS TRANSITIONAL CRD4 BASEL 3 SOLVENCY RATIO OF 17.94% Source text: bit.ly/2vlX7Sp Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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