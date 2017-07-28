FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
10 days ago
BRIEF-CRCAM Normandie Seine H1 consolidated net income group share down at 58.8 million euros
#Brexit
#Banks
#Trump
#Russia
#NorthKorea
#Venezuela
#Sport
Sections
Featured
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
EU commissioner sees UK payments till 2020 at least
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 28, 2017 / 2:41 PM / 10 days ago

BRIEF-CRCAM Normandie Seine H1 consolidated net income group share down at 58.8 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

July 28 (Reuters) - CRCAM NORMANDIE SEINE SC:

* H1 CONSOLIDATED GROSS OPERATING PROFIT EUR 87.3 MILLION VERSUS EUR 98.4 MILLION YEAR AGO

* H1 CONSOLIDATED NET INCOME GROUP SHARE EUR 58.8 MILLION VERSUS EUR 62.3 MILLION YEAR AGO

* H1 CONSOLIDATED NET BANKING INCOME EUR 201.8 MILLION VERSUS EUR 207.7 MILLION YEAR AGO

* BASEL 3 SOLVENCY RATIO AS OF MARCH 31, 2017 WAS 17.4 PERCENT

* LIQUIDITY RATIO LCR WAS 109.4 PERCENT AS OF JUNE 30, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.