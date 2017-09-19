FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Crealogix FY EBITDA almost doubled to CHF 7.3 mln
Sections
Featured
UK retail sales growth weakest in four years as inflation bites
economy
UK retail sales growth weakest in four years as inflation bites
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Markets
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
With tears and song, China welcomes Xi as great, wise leader
china's party congress
With tears and song, China welcomes Xi as great, wise leader
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
September 19, 2017 / 4:37 AM / a month ago

BRIEF-Crealogix FY EBITDA almost doubled to CHF 7.3 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 19 (Reuters) - CREALOGIX HOLDING AG:

* FY SALES ROSE ADJUSTED FOR CURRENCIES BY 20 PER CENT TO CHF 74.9 MILLION.

* FY EBITDA ALMOST DOUBLED TO CHF 7.3 MILLION.

* MID-TERM GOALS OF GROUP WERE INCREASED IN VIEW OF POSITIVE RESULTS

* EXPECTS BUSINESS TO BE SUCCESSFUL FOR 2017/2018 WITH DOUBLE DIGIT SALES GROWTH AND FURTHER INCREASES IN EBITDA

* RAISED MID-TERM TARGETS WITH INTERNATIONAL BUSINESS TO AMOUNT TO 70 PERCENT TO TOTAL SALES AND EBITDA TO REACH 15 PERCENT

* PLANS TO SUGGEST TO SHAREHOLDER‘S MEETING ON OCT. 30 DISTRIBUTION FROM PREMIUM AMOUNTING TO CHF 0.50 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.